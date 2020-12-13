G.Saray ve Fenerbahçe Pastore'nin peşine düştü

İtalya Serie A ekibi AS Roma 'nın gözden çıkardığı ve Ocak'ta takımdan ayrılmasını bildirdiği Arjantinli oyuncu Javier Pastore'nin Türk takımlarının da radarında olduğu ortaya çıktı.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Javier Pastore, Ocak ayında Roma'dan ayrılacak. Birçok kulübün takibinde olan Pastore'nin Suudi Arabistan Katar ve MLS'ten ciddi talipleri var. Galatasaray ve Fenerbahçe de oyuncunun menajeri Marcelo Simonian'dan bilgi istedi.

Kalça ameliyatı sonrasında sahalara geri dönüş hazırlığı yapan 31 yaşındaki Pastore'nin kısa sürede sahalara dönmesinin beklendiği, gelen teklifler arasından en doğru kararın alınacağı paylaşıldı

JAVIER PASTORE'NİN PERFORMANSI

Javier Pastore geçen sezon Roma'da 15 maça çıkmış ve 1 asist üretebilmişti. 2018'de PSG'den 25 milyon euroya alınan 31 yaşındaki oyuncu yıllık 4.5 milyon euro kazanırken, Roma kariyerinde 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı