G.Saray ve Fenerbahçe Pastore'nin peşine düştü

Galatasaray ve Fenerahçe Arjantinli 10 numara Javier Pastor için harekete geçti.

13 Aralık 2020 Pazar - 15:33
İLGİLİ HABERLER
Dün skandal yaratmıştı! Açıklama geldi İnter Miami'nin Falcao teklifi ortaya çıktı Emre Taşdemir geldi Saracchi planları rafa kalktı Galatasaray'da flaş Valentine Ozornwafor gelişmesi Yeni Malatyaspor'un paylaşımı dikkat çekti

İtalya Serie A ekibi AS Roma'nın gözden çıkardığı ve Ocak'ta takımdan ayrılmasını bildirdiği Arjantinli oyuncu Javier Pastore'nin Türk takımlarının da radarında olduğu ortaya çıktı.
 
Nicolo Schira'nın haberine göre; Javier Pastore, Ocak ayında Roma'dan ayrılacak. Birçok kulübün takibinde olan Pastore'nin Suudi Arabistan, Katar ve MLS'ten ciddi talipleri var. Galatasaray ve Fenerbahçe de oyuncunun menajeri Marcelo Simonian'dan bilgi istedi.
 
Kalça ameliyatı sonrasında sahalara geri dönüş hazırlığı yapan 31 yaşındaki Pastore'nin kısa sürede sahalara dönmesinin beklendiği, gelen teklifler arasından en doğru kararın alınacağı paylaşıldı
 
JAVIER PASTORE'NİN PERFORMANSI
 
Javier Pastore geçen sezon Roma'da 15 maça çıkmış ve 1 asist üretebilmişti. 2018'de PSG'den 25 milyon euroya alınan 31 yaşındaki oyuncu yıllık 4.5 milyon euro kazanırken, Roma kariyerinde 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı
 
2023'e kadar sözleşmesi bulunan Pastore daha önce Huracan, Palermo ve PSG formaları da giydi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: pastore galatasaray fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Büyük gerginlik beklenirken tam tersi oldu! İşte soyunma odasında yaşananlar Büyük gerginlik beklenirken tam tersi oldu! İşte soyunma odasında yaşananlar
Piyasa değeri 16 milyon euro! Beşiktaş'a yazdılarPiyasa değeri 16 milyon euro! Beşiktaş'a yazdılar Mario Balotelli yeniden gündemde! Aşk iddialarına yanıt...Mario Balotelli yeniden gündemde! Aşk iddialarına yanıt... Ukrayna şaşkın! Ne yaptın Lucescu? Türkiye'de hiç şahit olmamıştıkUkrayna şaşkın! Ne yaptın Lucescu? Türkiye'de hiç şahit olmamıştık
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.