Galasasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Engellendi

Askerlik problemleri olduğu iddia edilen Mostafa Mohamed'in İstanbul'a gelmesi ertelendi.

31 Ocak 2021 Pazar - 16:44
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Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mustafa Mohamed'de beklenmeyen bir sıkıntı çıktı. Normalde dün gece saatlerinde İstanbul'da olması beklenen golcü futbolcunun askerlik sorunları ve belgeleri nedeniyle Kahire'den çıkmasının engellendiği ifade edildi.
 
Mısır basınında yer alan haberde, askerlik belgeleriyle alakalı eksikleri olan 23 yaşındaki forvetin herhangi bir dış ülkeye seyahat edilmesine izin verilmediği bildirildi.
 
Kahire'deki askeri birlikten izin alınması gerektiği ve belirtilen evrakların tesliminin olması şartı dile getirildi.
 
Ancak şu anda sorunun çözülmek üzere olduğu ve ilerleyen saatlerde Mustafa Mohamed'in Mısır'dan Kahire'den ayrılarak İstanbul'a geleceği ve Galatasaray'a resmen katılacağı bildirildi.

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Etiketler: mostafa mohamed galatasaray
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