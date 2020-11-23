Galatasaray:0 - Kayserispor:0

MAÇTAN DAKİKALAR

53'

İsabetsiz Orta (Hes Kablo Kayseri spor)

Hes Kablo Kayserispor takımından Zoran Kvrzic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

52'

İsabetsiz Orta (Hes Kablo Kayserispor)

Hes Kablo Kayserispor takımından Aaron Lennon sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

51'

İsabetsiz Orta (Galatasaray)

Galatasaray takımından Sofiane Feghouli sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

49'

Ofsayt (Galatasaray)

Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Marcao topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

49'

Serbest Vuruş (Galatasaray)

Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Taylan Antalyalı.

48'

Sarı Kart (Hes Kablo Kayserispor)

Hes Kablo Kayserispor takımında Manuel Fernandes, sarı kart görüyor.

48'

Faul (Hes Kablo Kayserispor)

Manuel Fernandes ile Taylan Antalyalı arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Manuel Fernandes.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

47'

Serbest Vuruş (Hes Kablo Kayserispor)

Hes Kablo Kayserispor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İsmail Çipe.

47'

Faul (Galatasaray)

Manuel Fernandes, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Emre Kılınç tarafından faulle durduruluyor.

46'

Oyuna Girme (Hes Kablo Kayserispor)

Hes Kablo Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Denis Alibec oyundan çıkarken İlhan Parlak oyuna giren isim.

46'

Oyuna Girme (Hes Kablo Kayserispor)

Hes Kablo Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Silviu Lung oyundan çıkarken İsmail Çipe oyuna giren isim.

2.Yarı Başladı [0-0]

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45+5' Mücadelede ilk yarı golsüz bir şekilde sona erdi.

45'

Hes Kablo Kayserispor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Hes Kablo Kayserispor adına Cristian Sapunaru kullanacak.

45'

Joseph Attamah, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Taylan Antalyalı tarafından faulle durduruluyor.

45'

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

45'

Emre Akbaba, Joseph Attamah tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

45'

Sofiane Feghouli, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

43'

Oyuna Girme (Hes Kablo Kayserispor)

Hes Kablo Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yasir Subaşı çıkıyor ve yerine Aziz Behich oyuna giriyor.

43'

Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Mbaye Diagne için ofsayt bayrağı kalkıyor.

40'

Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Hes Kablo Kayserispor adına Silviu Lung kullanacak.

40'

(Sarı Kart) Galatasaray takımında Emre Akbaba hakem Turgut Doman tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

40'

Emre Akbaba ile Joseph Attamah arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Emre Akbaba. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Hes Kablo Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

39'Galatasaray takımından Emre Kılınç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.33'

Hes Kablo Kayserispor takımında Yasir Subaşı faul yapıyor.

29'

Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Hes Kablo Kayserispor adına Cristian Sapunaru kullanacak.

29'

Taç çizgisine yakın bir yerde Joseph Attamah, Emre Kılınç tarafından faule maruz kalıyor.25- Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Silviu Lung kurtarıyor.

21- Galatasaray adına şanssız an Ryan Donk tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor.

20- (Sarı Kart) Hes Kablo Kayserispor takımında Muğdat Çelik hakem Turgut Doman tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

11- Galatasaray takımından Sofiane Feghouli tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

10- Galatasaray takımından Emre Akbaba tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

6- Gustavo Campanharo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

2- Galatasaray takımından Sofiane Feghouli tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

1- Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.



GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Çıktığı son beş maçta sadece bir kez kazanma şansı yakalayan Anadolu takımı Kayserispor'un, Galatasaray karşısında kazanmaktan başka çaresi yok. İki takımın kıyasiya mücadele edeceği müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı olarak aktarılacak.



GALATASARAY - KAYSERİSPOR İLK 11'LER



Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne



Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec