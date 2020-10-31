Galatasaray 1-0 MKE Ankaragücü

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü Babel kaydetti.

31 Ekim 2020 Cumartesi - 20:59
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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaştı.
 
Mücadelenin 45+2. dakikasında Babel ile öne geçen Galatasaray, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
 
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.
 
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların puanı 13'e yükseldi. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
9' Ankaragücü'nde Atakan, ceza sahasında Luyindama ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
 
20' Ceza sahasının solunda topla buluşan Boingi'nin vuruşu yandan dışarı gitti.
 
31' Galatasaray'da Etebo'nun ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şut yandan dışarı çıktı.
 
45+2' Saracchi'nin son çizgiden içeri çevirdiği topu altıpastan Babel ağlara yolladı.
 
56' Okan'ın hatalı pasıyla ceza sahasında topla bukuşan Boingi'nin vuruşu yandan dışarı gitti.
 
61' Sarı-kırmızılıların paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun ardından Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortasını Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.
 
70' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza sahasında son çizgiye inen Babel'in içeri çevirdiği top kaleci Friedrich'te kaldı.
 
78' Arda'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Taylan kafayı vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı.
 
İLK 11'LER
 
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne
 
Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila Turan, Diousse, Atakan, Emre Güral, Lobjanidze, Bolingi, Borven.

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