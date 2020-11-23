Galatasaray:1 - Kayserispor:1

Ev sahibi ekibin golü 63'üncü dakikada penaltıdan Diagne ile gelirken, deplasman ekibi 71'inci dakikada Campanharo ile beraberliği yakaladı. 62'nci dakikada Muğdat Çelik, 2'nci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray , 3 maçlık galibiyet serisini noktaladı ve 17 puanla 3'üncü sırada kaldı. Hes Kablo Kayseri spor ise teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki ilk maçında puan almayı başardı ve 7 puanla haftayı 18'inci sırada noktaladı.

6'ncı dakikada Lennon rakibinden sıyrıldı ve sağ kanattan ceza sahasına girerken topu dışa çevirdi. Campanharo'nun tekte vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

10'uncu dakikada Donk'un havadan pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Akbaba, topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içinde vuruşunu yaptı, kaleci Lung kurtardı.

15'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında yaşanan karambol sonucunda topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunu Kvrzic kornere çeldi.

19'uncu dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta Diagne'nin kafa vuruşuna Lung uzandı.

21'inci dakikada bir kez daha Emre Kılınç serbest vuruşta topun başına geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Donk kafayı vurdu, top direkten döndü.

25'inci dakikada Linnes sağ kanattan topu içeri kesti, savunmadan seken top ceza sahası içi sol kanadında bulunan Emre Kılınç'ta kaldı. Emre'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruş Lung tarafından kornere çelindi.

39'uncu dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ara pasıyla birlikte savunma arkasına sarkan Feghouli, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, kaleci Lung bir kez daha gole izin vermedi.

45+3'üncü dakikada Linnes'in sağ kanattan içeri kestiği ortayada Diagne'nin vuruşunu yine Lung kurtardı. Pozisyonun devamında Emre Kılınç'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada sol kanattan Muğdat Çelik'in içeri çevirdiği topa İlhan Parlak 'ın vuruşu auta gitti.

57'nci dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından çektiği şut kaleci İsmail Çipe'de kaldı.

58'inci dakikada Diagne topla birlikte ceza sahasına girdi ve pasını Oğulcan Çağlayan'a aktardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Oğulcan Çağlayan, üst tarafta boş durumda bulunan Linnes'e pasını atmaktansa kendi vurmayı tercih etti ve savunmaya çarpan top kornere gitti.

60'ıncı dakikada Linnes, Donk'un ara pasıyla ceza sahasına girdi. Muğdat Çelik'in müdahalesiyle Linnes yerde kalırken, hakem Turgut Doman devam kararı verdi. VAR'ın uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Doman, penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sonrasında Muğdat Çelik 2'nci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63'üncü dakikada topun başına geçen Diagne, topla kaleci İsmail Çipe'yi farklı köşelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.

71'inci dakikada Aziz Behich'in ortasında savunmadan seken top ceza sahası yayında bulunan Campanharo'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

80'inci dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan içeri kestiği ortada Diagne'nin kafa vuruşunu İsmail Çipe çeldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.