Galatasaray 25 kişilik listeyi UEFA'ya bildirdi

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 13:52
Galatasaray'ın St Johnstone maçı için UEFA
'ya verdiği 25 kişilik liste belli oldu.
Kadroda yeni transferlerden Sacha Boey, Patrick van
Aalholt ve Berkan Kutlu yer aldı.
Fatih Öztürk, Ozornwafor, Cicaldau, Jimmy Durmaz, Oğulcan ve Emre Akbaba, St. Johnstone maçı kadrosuna alınmadı.
Cicaldau, eski takımı Universitatea Craiova ile UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde forma giydiği için, Galatasaray
'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile yapacağı maçlarda ve olası play-off turu mücadelesinde takım kadrosunda bulunamayacak.