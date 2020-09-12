Galatasaray 3-1 Gaziantep FK

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadelenin 8. dakikasında Falcao ile penaltıdan öne geçen Galatasaray, 28. dakikada Emre Kılınç ile farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıda son sözü 40. dakikada Falcao söyledi ve devreye 3-0'lık skorla tamamlandı. Gaziantep, 53. dakikada Andre ile farkı 2'ye indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' VAR incelemesinde Sofiane Feghouli'nin şutunun Kubilay Aktaş tarafından ceza sahasında eliyle kesildiği tespit edildi. Galatasaray penaltı kullanacak

8' Penaltı atışını gole çeviren Falcao takımını 1-0 öne geçirdi

14' Savunmadan seken topu bir anda ceza sahasında önünde bulan Belhanda'nın vuruşu kaleci Günay'da kaldı

22' Galatasaray'da Christian Luyindama, Andre'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü

28' Falcao'nun ara pasıyla savunma arkasına sızan Emre Kılınç'ın vuruşu ağlarla buluştu.

31' Savunma arkasına sızan Djilobodji kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza yayı üzerinden yaptığı dokunuş ise direk dibinden dışarı çıktı

40' Feghouli'nin sağ kanattan yolladığı pasla ceza sahasında bomboş topla buluşan Falcao'nun vuruşu bir kez daha ağları sarstı

46' Galatasaray'da Arda'nın sol kanattan yaptığı ortasını Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.

53' Andre'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Fatih kurtaramadı ve topu ağlarında gördü.

68' Saracchi ve Oğuz'un kafa kafaya çarpışmalarının ardından iki oyuncu da yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

71' Saracchi ve Oğuz'un tedavileri tamamlandı, iki oyuncu da maça devam edebilecekler.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe