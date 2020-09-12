Galatasaray 3-1 Gaziantep FK

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyet golleri Falcao(2) ve Emre Kılınç'tan geldi.

12 Eylül 2020 Cumartesi - 22:13
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Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadelenin 8. dakikasında Falcao ile penaltıdan öne geçen Galatasaray, 28. dakikada Emre Kılınç ile farkı 2'ye çıkardı.
 
İlk yarıda son sözü 40. dakikada Falcao söyledi ve devreye 3-0'lık skorla tamamlandı. Gaziantep, 53. dakikada Andre ile farkı 2'ye indirdi.
 
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
6' VAR incelemesinde Sofiane Feghouli'nin şutunun Kubilay Aktaş tarafından ceza sahasında eliyle kesildiği tespit edildi. Galatasaray penaltı kullanacak
 
8' Penaltı atışını gole çeviren Falcao takımını 1-0 öne geçirdi
 
14' Savunmadan seken topu bir anda ceza sahasında önünde bulan Belhanda'nın vuruşu kaleci Günay'da kaldı
 
22' Galatasaray'da Christian Luyindama, Andre'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü
 
28' Falcao'nun ara pasıyla savunma arkasına sızan Emre Kılınç'ın vuruşu ağlarla buluştu.
 
31' Savunma arkasına sızan Djilobodji kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza yayı üzerinden yaptığı dokunuş ise direk dibinden dışarı çıktı
 
40' Feghouli'nin sağ kanattan yolladığı pasla ceza sahasında bomboş topla buluşan Falcao'nun vuruşu bir kez daha ağları sarstı
 
46' Galatasaray'da Arda'nın sol kanattan yaptığı ortasını Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.
 
53' Andre'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Fatih kurtaramadı ve topu ağlarında gördü.
 
68' Saracchi ve Oğuz'un kafa kafaya çarpışmalarının ardından iki oyuncu da yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
 
71' Saracchi ve Oğuz'un tedavileri tamamlandı, iki oyuncu da maça devam edebilecekler.
 
İLK 11'LER
 
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao
 
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe

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