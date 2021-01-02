Galatasaray: 73 - Fenerbahçe Beko: 87

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 mağlup etti.

02 Ocak 2021 Cumartesi - 17:40
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanan  derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 mağlup etti.
 
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde 12. galibiyetini aldı. Galatasaray  ise 10. mağlubiyetini yaşadı.
 
İki takımın boyalı alanı etkili kullandığı ilk 5 dakikayı Galatasaray  11-10 önde geçti. Kalan bölümde dış atışlardan 3 isabet bulan sarı-kırmızılılara  pota altından ve hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle yanıt veren Fenerbahçe  Beko, ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı.
 
İkinci periyoda Fenerbahçe Beko daha iyi başladı. Sarı-lacivertli  takım, basit top kayıpları yapan Galatasaray karşısında Tarık Biberoviç'in üst  üste kazandırdığı sayılarla 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-37.  Kalan bölümde Guduric ve Vesely ile skor üreten Fenerbahçe Beko, Melih  Mahmutoğlu'nun çeyreğin bitimine bir saniye kala köşeden kaydettiği 3 sayılık  basketle soyunma odasına 48-31 üstün gitti.
 
Üçüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray, 3 sayı çizgisinin gerisinden  peş peşe basketler buldu. Ancak sarı-kırmızılı takım, hücumda sergilediği  performansı savunmaya yansıtamadı. Dış atışlardan ve pota altından kaydettiği  sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son periyoda 68-51  önde girdi.
 
Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Galatasaray, Hunter'ın  arka arkaya kazandırdığı sayılarıyla oyun üstünlüğünü ele geçirdi.  Sarı-kırmızılılar, Macon'un 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 35.  dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 67-74. Kalan bölümde üst üste hücumlardan  boş dönen Galatasaray karşısında Pierre ve Brown ile kritik basketler bularak  farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 87-73 galip ayrıldı.
 
 
Salon: Sinan Erdem 
 
Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Halil Baldemir
 
Galatasaray: Macon 9, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 7, Marei 8,  Motum 15, Hunter 15, Barış Ermiş 10, Jefferson 4, Ayberk Olmaz
 
Fenerbahçe Beko: Brown 13, Guduric 18, Pierre 15, Barthel 4, Vesely  15, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberoviç 5, Ahmet Düverioğlu 8
 
1. Periyot: 20-22
 
Devre: 31-48
 
3. Periyot: 51-68
 
Beş faulle çıkan: 36.31 Marei (Galatasaray)
 
 

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Etiketler: Galatasaray Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi
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