Galatasaray'a Alex Telles piyangosu!

Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyerek ciddi bir gelirden olan Galatasaray'a Alex Telles'ten iyi haber geldi. Sarı kırmızılı takım oyuncunun satışından yüzde 10 pay alacak.

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:08
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Ryan Donk'tan şoke eden talep! Galatasaray, Zach Hankins transferini açıkladı Galatasaray'dan Onyekuru için yeni atak Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Mensah'ın sözleşmesinde şoke eden madde! Galatasaray'dan ayrılan Onyekuru'ya Olympiakos kancası

Devre arası transfer döneminde Bruno Fernandes'i kadrosuna katarak önemli bir transfere imza atan Manchester United'da ikinci hedef ise Porto'dan Alex Telles. Porto, Alex Telles'in satışı için İngiliz devinden 40 milyon Euro talep etti.
 
2016 yılında Telles'i Porto'ya 6,5 milyon Euro karşılığında gönderen Galatasaray, o dönem yaptığı anlaşma gereği bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay alacak.
 
Record'un haberine göre Manchester United ile Porto arasındaki görüşmeler sürüyor ve Kırmızı Şeytanlar 40 milyon Euro'da indirime gitmeye çalışıyor.
 
Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro...
 
Manchester United, bonservis bedelinde indirime gidemez ve serbest kalma bedelini öderse Aslan'ın kasasına da 4 milyon Euro (Yaklaşık 33 milyon TL) girecek.
 
Alex Telles bu sezon çıktığı 49 maçta 13 gol atıp 11 asist yaptı. (Sabah)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Alex Telles Galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de büyük şok! Harcama limitleri sonrası Mert Hakan ve Filip Novak... Fenerbahçe'de büyük şok! Harcama limitleri sonrası Mert Hakan ve Filip Novak...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Harcama limitleri açıklanınca...Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Harcama limitleri açıklanınca... Beşinci çocuğa hazırlık mı? Beşinci çocuğa hazırlık mı? Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut'un bilinmeyen yönleriFenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut'un bilinmeyen yönleri
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.