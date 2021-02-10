Galatasaray'a Arda Turan şoku! İşte alacağı ceza

Fenerbahçe maçından sonra Disiplin Kuruluna sevk edilen Arda Turan'a 2 ila 5 maç arası ceza verilmesi bekleniyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba - 8:58
İLGİLİ HABERLER
Mustafa Cengiz resmen açıkladı! 'Fenebahçe'yi UEFA'ya şikayet...' Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yaylım ateşi! 'Stat amiri gibi hareket etti' Galatasaray'da 4 futbolcu imzayı attı! Şampiyonluk favorisini açıkladı Derbi sonrası Arda Turan'a büyük şok!

TFF Hukuk Kurulu, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ı Fenerbahçe derbisinde soyunma odasındaki 'hakareti' sebebiyle PFDK'ya sevk etti. Takvim'in haberine göre, 41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda, kurul tarafından suçlu bulunursa Disiplin Talimatnamesi'ne göre 2 ile 5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak. PFDK öte yandan Fenerbahçe'yi derbide 'saha olayları', 'talimatlara aykırı hareketi' sebebiyle disipline sevk etti. Fenerbahçe İdari Görevlisi Selçuk Şahin de 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edilen diğer bir isim oldu..
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: arda turan arda turan ceza
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Efsane futbolcuların kızları da ünlü! 2.5 milyon takipçi... Efsane futbolcuların kızları da ünlü! 2.5 milyon takipçi...
Fenerbahçe - Başakşehir maçından sonra ortalık karıştı! 'Erol Bulut'un yerine Aykut Kocaman...'Fenerbahçe - Başakşehir maçından sonra ortalık karıştı! 'Erol Bulut'un yerine Aykut Kocaman...' Göksel Gümüşdağ İrfan Can Kahveci'nin bonservis fiyatını ilk kez açıkladı! '10 milyon euro...'Göksel Gümüşdağ İrfan Can Kahveci'nin bonservis fiyatını ilk kez açıkladı! '10 milyon euro...' Fenerbahçe - Başakşehir maçından sonra Lemos'a yaylım ateşi!Fenerbahçe - Başakşehir maçından sonra Lemos'a yaylım ateşi!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.