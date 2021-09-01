Galatasaray'a bir Muhammed daha!

Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesini fesheden Muhamed Besic, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

01 Eylül 2021 Çarşamba - 13:11
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Menajerler, Melo ve Fernando tarzında bir ön libero arayan sarı-kırmızılılara Everton'la sözleşmesini fesheden Muhamed Besic ismini getirirken oyuncunun taleplerini sundu
 
Son olarak haftada 30 bin sterlin kazanan Boşnak oyuncunun parçalıyı giymeye hazır olduğu aktarıldı.
 
Fatih Terim'in bu ismi değerlendireceği ve diğer adayların durumuna göre İstanbul'a davet edilebileceği öğrenildi.
 
Bu arada Besic'in Galatasaray dışında Süper Lig'den Konyaspor ve Kasımpaşa'ya da teklif edildiği belirtiliyor.
 
Everton'da 56 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, gol ya da asist katkısı veremedi. Middlesbrough'da ise 3 gol atarken 6 asistle en skorer dönemini geçirmişti.

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Etiketler: muhamed besic galatasaray
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