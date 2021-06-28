Galatasaray'a bir sol bek adayı daha

Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray; Alex Moreno, Alioski, Van Aanholt ve Bello'yla ilgileniyor.

28 Haziran 2021 Pazartesi - 12:11
İLGİLİ HABERLER
Olympiakos'tan Galatasaray'a Omar teklifi Kiralık gitti geldi Terim'in jokeri oldu Beğendiği paylaşım olay oldu! Arda Turan ile 1+1 yıllık yeni sözleşme Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Marcelo Saracchi'yle yollarını ayıran Galatasaray, sol bek için gaza bastı.
 
Alex Moreno, Van Aanholt ve Ezgjan Alioski için bastıran Galatasaray'da gündeme son olarak MLS'te Atlanta United forması giyen 19 yaşındaki George Bello girdi. Yönetim 4 adaydan birini PSV maçına yetiştirmeyi hedefliyor
 
4 isim için de bastırılırken, Aslan'ın listesine genç bir isim girdi: George Bello... Amerika ekibi Atlanta United'da görev yapan 19 yaşındaki futbolcunun kontratı yıl sonunda bitiyor. Oyuncu izleme ekibinin önerdiği Bello için araştırmalar başlarken sözleşme süresinin az olması Aslan'ın iştahını kabartıyor.
 
Yönetim bu 4 isimden birini 20-21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçı olan PSV sınavına yetiştirmeyi planlıyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: galatasaray bello
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray 4 yıldızı KAP'tı! Ön protokol imzalandı bildirimler yolda Galatasaray 4 yıldızı KAP'tı! Ön protokol imzalandı bildirimler yolda
Fenerbahçe, Roma derken Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu! Kiralık...Fenerbahçe, Roma derken Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu! Kiralık... Transferde büyük sürpriz! Alper Potuk bombası patlıyorTransferde büyük sürpriz! Alper Potuk bombası patlıyor Dünkü maça damga vurdu! Fatih Terim De Andre Yedlin'i haşladı 'Yüz kere söyledim'Dünkü maça damga vurdu! Fatih Terim De Andre Yedlin'i haşladı 'Yüz kere söyledim'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.