Galatasaray'a büyük müjde! Luyindama'ya talip var

Galatasaray'da özellikle performansı bu sezon pek beğenilmeyen ve satış listesine konan Luyindama için Spartak Moskova devreye girdi.

06 Haziran 2021 Pazar - 13:08
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Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcular için de yoğun bir dönem bekleniyor.
 
Maliyetleri ve performansları nedeniyle gönderilecekler listesinde yer alan Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli için henüz net bir girişim olmazken, Christian Luyindama'ya talip çıktı. Rus temsilcisi Spartak Moskova'nın, tecrübeli oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi.
 
5-6 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILMASI BEKLENİYOR
 
Kırmızı-Beyazlıların önümüzdeki günlerde Demokratik Kongolu futbolcu için Cim Bom'la temasa geçeceği kaydedildi.
 
27 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapan Rusların, 5-6 milyon euro bandındaki bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalabileceği de gelen haberler arasında.
 
8 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
 
Önce 3 milyon euroya kiralanan ardından 5 milyon euro ödenerek Standart Liege'den toplam 8 milyon euroya transfer edilen Luyindama için Aslan'ın olası bir teklife ne cevap vereceği merak konusu.
 
(Fanatik)

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Etiketler: luyindama spartak moskova galatasaray
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