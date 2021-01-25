Galatasaray'a Diagne şoku!

25 Ocak 2021 Pazartesi - 20:33
West Bromwich, son olarak Suudi Arabistan
'da oynayan Ahmed Musa'ya talip oldu. Galatasaray
'dan Diagne'nin transferi için harekete geçen Premier Lig
ekibinde ibre Nijeryalı oyuncuya döndü.
Premier Lig'de küme düşme hattından kurtulmak isteyen takım, 26 Ekim'den beri kulüpsüz olan Ahmed Musa'yı transfer etmek istiyor.
TALİPLERİ ÇOK
28 yaşındaki kanat oyuncusunun Premier Lig'de yeniden oynamak istediği biliniyor. West Bromwich dışında Wolves, Fulham ve CSKA Moskova
da oyuncunun peşinde olan takımlar arasında yer aldı.