Galatasaray'a Diagne şoku!

Daha önce Diagne'ye talip olan WBA, Ahmed Musa transferinde sona yaklaştı.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 20:33
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West Bromwich, son olarak Suudi Arabistan'da oynayan Ahmed Musa'ya talip oldu. Galatasaray'dan Diagne'nin transferi için harekete geçen Premier Lig ekibinde ibre Nijeryalı oyuncuya döndü.
 
Premier Lig'de küme düşme hattından kurtulmak isteyen takım, 26 Ekim'den beri kulüpsüz olan Ahmed Musa'yı transfer etmek istiyor.
 
TALİPLERİ ÇOK
 
28 yaşındaki kanat oyuncusunun Premier Lig'de yeniden oynamak istediği biliniyor. West Bromwich dışında Wolves, Fulham ve CSKA Moskova da oyuncunun peşinde olan takımlar arasında yer aldı.

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Etiketler: diagne ahmed musa galatasaray wba
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