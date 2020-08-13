Galatasaray'a Feghouli ve Belhanda'dan FIFA şoku!

Galatasaray kulübü dün şok bir haberle sarsıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin 2 önemli oyuncusu Sofiane Feghouli ile Younnes Belhanda paralarını alamadıkları gerekçesiyle FIFA’ya başvurarak Galatasaray’a ihtar çektirdiler. Gelişme Sarı-Kırmızılı camiada şok etkisi yarattı.

13 Ağustos 2020 Perşembe - 14:56 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 14:57
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Galatasaray kulübü dün şok bir haberle sarsıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin 2 önemli oyuncusu Sofiane Feghouli ile Younnes Belhanda paralarını alamadıkları gerekçesiyle FIFA'ya başvurarak Galatasaray'a ihtar çektirdiler. Gelişme Sarı-Kırmızılı camiada şok etkisi yarattı.
 
Her iki oyuncunun da FIFA'ya "Galatasaray'dan paramızı alamıyoruz. Bu şekilde de oynamak istemiyoruz" ifadesini kullandığı gelen haberler arasında. Feghouli ve Belhanda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda görmek istemediği iki isimdi.
 
İNDİRİME YANAŞMAMIŞLARDI
 
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçtiğimiz gün "İndirim konusunda 4 isim bizi zorluyor" ifadesini kullanmıştı.
 
 

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