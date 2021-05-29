Galatasaray'a Halil Dervişoğlu'ndan kötü haber! 6 ay önce sözleşmesine...

Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Galatasaray , 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti. Ancak İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi. A Milli Takım'la EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan Halil Derşivoğlu'nun Galatasaray'a gelişi zora girdi.

TERİM'İN SÖZLEŞMESİ 2 GÜN SONRA BİTİYOR



İşte Florya 'nın B Planı 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Fatih Terim ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var. Ancak 19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek. U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.

GALATASARAY YENİDEN YAPILANMAYA GİTMİŞTİ



G.Saray, Bankalar Konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını bildirdi. Kulüpten "tarihi imza" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tüm kredi borçları Türk Lirası'na çevrilmiş ve yabancı para cinsinden kredi borcu kalmamıştır. Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır. 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise anapara ödemesiz dönem olacaktır. Nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır. 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır." denildi.

20 GÜN SONRA KONGRE VAR



Sarı-kırmızılı kulüpte, 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda 6 aday başkanlık için yarışacak. Adayların listelerini Divan Kurulu'na verme süreci dün tamamlandı. İşte listeler ve yapılan açıklamalar:

BURAK ELMAS'TAN EPÖZDEMİR SÜRPRİZİ



İktidar için değil, Galatasaray'ın aydınlık geleceği için çalıştıklarını belirten Burak Elmas, "Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kulübümüz, geleceği için tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacak" ifadelerini kullandı. Bu arada Elmas, Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'i listesine aldı.



ASİL:

Burak Elmas (Başkan)

Ali Polat Bengiserp

Mehmet Remzi Sanver

Bikem Ardakoç Kanık

Turhan Özen

Burçak Emre Zorlu

Şükrü Köksal Ünlü

Mustafa Özgür Kalelioğlu

Rezan Epözdemir

Özgür Işıtan Gün



YEDEK:

İbrahim Reha Keskin

Selim Sefada

Abdulvahap Gazi Tanrıverdi

Mehmet Polat Kalafatoğlu

Ahmet Ozan Şener

Yiğit Şardan, seçimi kazanmaları halinde Abdurrahim Albayrak'ın ikinci başkan olarak görev yapacağını söyledi. Şardan, "Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamış. Bu da güzel bir şey" dedi.



Asil:

Yiğit Şardan (Başkan)

Abdurrahim Albayrak

Özcan Çetinsoy

Murat Yalçındağ

Ahmet Aslan

Ömer Mafa

Mete Serkan Sevim

Dorukhan Acar

Begüm Özkan

Murat Özkaya

Murat Erkul



Yedek:

Esen Sirel Ongun

Abdullah Günhan Aksoy

Kerim Polat

Çelebi: Seçimi kazanma potansiyelimiz yüksek

Işın Çelebi, kendisine ve ekibine güvendiğini belirtirken, "Bizim bu seçimi kazanma potansiyelimiz çok yüksek. Ancak kazanmaktan çok, G.Saray'ın birlik ve beraberliğini sağlamak önemliydi, bu olmadı" şeklinde konuştu.



Asil:

Işın Çelebi (Başkan)

Denizhan Ege

Can Çobanoğlu

Metin Tayfun İşeri

Ülkü Özcan

Münif İhsan Koz

Fatma Vildan Yirmeşoğlu

Taylan Aksoy

Alex Cem Üster

Ahmet Kayhan

Canan Dilara Kızılyalın Uç



Yedek:

Mehmet Akif Aygün

Mesut Geniş

Mustafa Şimşek

Nevzat Görkem Boroğlu

Mehmet Şir

İBRAHIM ÖZDEMİR



Asil:

İbrahim Özdemir (Başkan)

Mustafa Tanrıyar

Mustafa Keten

Volkan Vural

Cemal Sedat Dayıoğlu

Murat Atay

R. Selim Demir

Banu Kavak

Ali Fatinoğlu

Tamer Koldaş Yedek:

Tunç Üner

Reyhan Çelik

Emre Eti

Cenk Gönenç

Deniz İsmail Ara

EŞREF HAMAMCIOĞLU



ASİL:

Eşref Hamamcıoğlu (Başkan)

Osman Kocaman

Tuncer Hunca

Hayri Gürkan Eliçin

Ahmet Arif Bağlıca

Levent Yaz

Ahmet Cemal Özgörkey

Cenk Nuri Soyer

Cevat Genç

Ahmet Yavuz

Ecem

Tezel Aldanmaz



YEDEK:

Mehmet Emre Mısırlı

Emin Tan Bilge

Şürkan Pelin Öztekin

Yusuf Mutlu Yıldız

METİN ÖZTÜRK



ASİL:

Metin Öztürk (Başkan)

A.Nasuhi Sezgin

Bora İsmail Bahçetepe

Rıza Tevfik Morova

Erol Erkuloğlu

Asena Yılmazkaya Dinçbaylı

M. İsmail Sarıkaya

M. Osman Aral

Emre Alkin

Dikran Gülmezgil



YEDEK:

Sencer Seren

Sinan Müderrisoğlu

Halil Cem Burnaz

Tanur Lara Yılmaz