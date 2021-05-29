Galatasaray'a Halil Dervişoğlu'ndan kötü haber! 6 ay önce sözleşmesine...

Devre arasında Brentford'dan kiralık olarak transfer edilen ve kontratına herhangi bir satın alma opsiyonu konulmayan Halil Dervişoğlu, gösterdiği performansla şimdi 10 milyon euro oldu.

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 8:07
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Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti. Ancak İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi. A Milli Takım'la EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan Halil Derşivoğlu'nun Galatasaray'a gelişi zora girdi.
 
TERİM'İN SÖZLEŞMESİ 2 GÜN SONRA BİTİYOR
 
İşte Florya'nın B Planı 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Fatih Terim ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var. Ancak 19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek. U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.
 
GALATASARAY YENİDEN YAPILANMAYA GİTMİŞTİ
 
G.Saray, Bankalar Konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını bildirdi. Kulüpten "tarihi imza" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tüm kredi borçları Türk Lirası'na çevrilmiş ve yabancı para cinsinden kredi borcu kalmamıştır. Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır. 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise anapara ödemesiz dönem olacaktır. Nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır. 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır." denildi.
 
20 GÜN SONRA KONGRE VAR
 
Sarı-kırmızılı kulüpte, 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda 6 aday başkanlık için yarışacak. Adayların listelerini Divan Kurulu'na verme süreci dün tamamlandı. İşte listeler ve yapılan açıklamalar:
 
BURAK ELMAS'TAN EPÖZDEMİR SÜRPRİZİ
 
İktidar için değil, Galatasaray'ın aydınlık geleceği için çalıştıklarını belirten Burak Elmas, "Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kulübümüz, geleceği için tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacak" ifadelerini kullandı. Bu arada Elmas, Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'i listesine aldı.
 
ASİL:
 Burak Elmas (Başkan)
 Ali Polat Bengiserp
 Mehmet Remzi Sanver
 Başak Karaca
 Bikem Ardakoç Kanık
 Turhan Özen
 Burçak Emre Zorlu
 Şükrü Köksal Ünlü
 Mustafa Özgür Kalelioğlu
 Rezan Epözdemir
 Özgür Işıtan Gün
 
YEDEK:
 İbrahim Reha Keskin
 Selim Sefada
 Abdulvahap Gazi Tanrıverdi
 Mehmet Polat Kalafatoğlu
 Ahmet Ozan Şener
 
Şardan: İkinci başkanım Abdurrahim Albayrak
Yiğit Şardan, seçimi kazanmaları halinde Abdurrahim Albayrak'ın ikinci başkan olarak görev yapacağını söyledi. Şardan, "Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamış. Bu da güzel bir şey" dedi.
 
Asil:
 Yiğit Şardan (Başkan)
 Abdurrahim Albayrak
 Özcan Çetinsoy
 Murat Yalçındağ
 Ahmet Aslan
 Ömer Mafa
 Mete Serkan Sevim
 Dorukhan Acar
 Begüm Özkan
 Murat Özkaya
 Murat Erkul
 
Yedek:
 Esen Sirel Ongun
 Levent Karadeniz
 Abdullah Günhan Aksoy
 Kerim Polat
 Hamit Karasu
 
Çelebi: Seçimi kazanma potansiyelimiz yüksek
Işın Çelebi, kendisine ve ekibine güvendiğini belirtirken, "Bizim bu seçimi kazanma potansiyelimiz çok yüksek. Ancak kazanmaktan çok, G.Saray'ın birlik ve beraberliğini sağlamak önemliydi, bu olmadı" şeklinde konuştu.
 
Asil:
 Işın Çelebi (Başkan)
 Denizhan Ege
 Can Çobanoğlu
 Metin Tayfun İşeri
 Ülkü Özcan
 Münif İhsan Koz
 Fatma Vildan Yirmeşoğlu
 Taylan Aksoy
 Alex Cem Üster
 Ahmet Kayhan
 Canan Dilara Kızılyalın Uç
 
Yedek:
 Mehmet Akif Aygün
 Mesut Geniş
 Mustafa Şimşek
 Nevzat Görkem Boroğlu
 Mehmet Şir
 
İBRAHIM ÖZDEMİR
 
Asil:
 İbrahim Özdemir (Başkan)
 Mustafa Tanrıyar
 Mustafa Keten
 Hilmi Develi
 Volkan Vural
 Cemal Sedat Dayıoğlu
 Murat Atay
 R. Selim Demir
 Banu Kavak
 Ali Fatinoğlu
 Tamer Koldaş Yedek:
 Tunç Üner
 Reyhan Çelik
 Emre Eti
 Cenk Gönenç
 Deniz İsmail Ara
 
EŞREF HAMAMCIOĞLU
 
ASİL:
 Eşref Hamamcıoğlu (Başkan)
 Osman Kocaman
 Tuncer Hunca
 Hayri Gürkan Eliçin
 Ahmet Arif Bağlıca
 Levent Yaz
 Ahmet Cemal Özgörkey
 Cenk Nuri Soyer
 Cevat Genç
 Ahmet Yavuz
 Ecem
 Tezel Aldanmaz
 
YEDEK:
 Mehmet Emre Mısırlı
 Emin Tan Bilge
 Murat Karaman
 Şürkan Pelin Öztekin
 Yusuf Mutlu Yıldız
 
METİN ÖZTÜRK
 
ASİL:
 Metin Öztürk (Başkan)
 A.Nasuhi Sezgin
 Bora İsmail Bahçetepe
 Rıza Tevfik Morova
 Erol Erkuloğlu
 Asena Yılmazkaya Dinçbaylı
 M. İsmail Sarıkaya
 M. Osman Aral
 Emre Alkin
 Dikran Gülmezgil
 
YEDEK:
 Sencer Seren
 Sinan Müderrisoğlu
 Halil Cem Burnaz
 Tanur Lara Yılmaz
 Ethem Pamukçu

(Sabah)

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Etiketler: haşil dervişoğlu galatasaray onyekuru
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