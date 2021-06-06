Galatasaray'a kötü haber! Diagne - Halil takası...

Mbaye Diagne önerisi kabul görmedi

Bonservis bedeli 10 milyon Euro

Sarı Kırmızılıların yeniden kiralama formülünü devreye sokmayı düşündüğü ancak Brentford'un yıldız futbolcuyu kiralamaya yanaşmadığı belirtiliyor. Brentford'un Halil için belirlediği bonservis bedeli ise 10 milyon Euro. (Hürriyet)