Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru Karagümrük maçında yok

Galatasaray'da annesi vefat eden Onyekuru Nijerya'ya gidecek.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 16:52
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe altta kalmadı! Galatasaray'a belgeli yanıt Mustafa Cengiz Fenerbahçe'yi bombaladı! 'İki tane tıfıl yönetici...' Emre Akbaba'dan yaylım ateşi! 'İki kere sahada ayağımı bıraktım' Galatasaray'dan Onyekuru'ya başsağlığı Saracchi Falcao'nun yeni takımını açıkladı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
 
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
 
KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK
 
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, vefat eden annesinin cenazesi nedeniyle Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.
 
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün annesini kaybeden Henry Onyekuru, cenaze töreni için ülkesi Nijerya'ya gidecek.
 
Onyekuru, bu nedenle sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile 10 Nisan Cumartesi günü yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: onyekuru galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da hesapta olmayan ayrılık! Ömer Bayram gelecek sezon Başakşehir'de Galatasaray'da hesapta olmayan ayrılık! Ömer Bayram gelecek sezon Başakşehir'de
Aytaç Kara gelecek sezon Galatasaray'da! 3 yıllık imza atıldıAytaç Kara gelecek sezon Galatasaray'da! 3 yıllık imza atıldı Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar depremi! Sezon sonunda Premier Lig'deBeşiktaş'ta Vincent Aboubakar depremi! Sezon sonunda Premier Lig'de Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi yıkan haber! Moussa Marega elden kaçtıŞampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi yıkan haber! Moussa Marega elden kaçtı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.