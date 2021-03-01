Galatasaray'a Mısır'dan bir yıldız daha

Daha önce Mostafa Mohamed transferinde tam isabet sağlayan Galatasaray şimdi de Aliou Dieng için girişimlere başladı.

01 Mart 2021 Pazartesi - 14:36
İLGİLİ HABERLER
Fransa'da panter diyorlardı Türkiye'de aslan oldum Galatasaray'ın yeni transferi Etebo! 10 dakika oynadı 500 bin euro'yu cebe attı Önce paylaştı sonra özür dileyip sildi! Fatih Terim'e dolandırıcı şoku!

Mustafa Muhammed'i Zamalek'ten transfer eden Galatasaray, şimdi de Zamalek'in ezeli rakibi El Ehli'nin yıldızı Aliou Dieng'e kanca attı.
 
Mısır'dan Cairo24'ün haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki Malili orta saha için 5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ayrıca, Dieng'e de 4 yıllık sözleşme teklif edildi.
 
Haberin detayında, Galatasaray'ın uzun süredir Dieng'i izlediği ve bu transfere öncelik tanıdığı da kaydedildi. Ayrıca, Dieng'e de cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi.
 
El Ehli, 23 yaşındaki Malili defansif ota saha oyuncusu Aliou Dieng'i 1.1 milyon euro bonservisle Cezayir kulübü MC Alger'den transfer etti. Dieng, bu sezon 17 kez El Ehli forması giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Aliou Dieng galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fernando Muslera'da flaş gelişme! Fatih Terim mesajı vermişti Fernando Muslera'da flaş gelişme! Fatih Terim mesajı vermişti
Belhanda isyan çıkardı! 'Sözleşme uzatılırsa Galatasaraylılığımı 1 ay askıya alırım'Belhanda isyan çıkardı! 'Sözleşme uzatılırsa Galatasaraylılığımı 1 ay askıya alırım' Pelkas için gelen astornomik teklifi açıkladılar! Yunan basını bombayı patlattıPelkas için gelen astornomik teklifi açıkladılar! Yunan basını bombayı patlattı Maçtan sonra ortaya çıktı! Gökhan Gönül ile Erol Bulut'un sesleri koridorlara kadar geldiMaçtan sonra ortaya çıktı! Gökhan Gönül ile Erol Bulut'un sesleri koridorlara kadar geldi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.