Galatasaray'a Mostafa Mohamed'dan kötü haber!

14 Nisan 2021 Çarşamba - 20:43
Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
GALATASARAY VAKA DUYURMUŞTU
Galatasaray, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık
, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.