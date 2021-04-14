Galatasaray'a Mostafa Mohamed'dan kötü haber!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba - 20:43
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı! Galatasaray ve Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe'de Gökhan Gönül depremi! İtalya - Türkiye maçı için seyirci kararı! Mostafa Mohamed ile ilgili şok iddia: Sözleşmesi çalındı!

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 
GALATASARAY VAKA DUYURMUŞTU
 
Galatasaray, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
 
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;
 
Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
 
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş eski Galatasaraylı isim için harekete geçti! Beşiktaş eski Galatasaraylı isim için harekete geçti!
Gabon'dan bomba transfer iddiası! Aaron Boupendza Fenerbahçe derken Galatasaray...Gabon'dan bomba transfer iddiası! Aaron Boupendza Fenerbahçe derken Galatasaray... Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart ile anlaştığını açıkladı! Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart ile anlaştığını açıkladı! Fenerbahçe'de Emre ayrılığı onayladı! Diego Perotti ile yollar ayrılıyor, yeni adresi...Fenerbahçe'de Emre ayrılığı onayladı! Diego Perotti ile yollar ayrılıyor, yeni adresi...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.