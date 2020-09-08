Galatasaray'a Nainggolan müjdesi

Galatasaray'ın orta saha transferi için listesinde ilk sıralarda yer alan Radja Nainggolan konusunda kulübü Inter ile anlaşma sağlamak üzere olduğu iddia edilirken oyuncunun da alacağı ücretin 2.5 milyon Euro olacağı aktarıldı.

08 Eylül 2020 Salı - 13:13
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Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken öncelik orta sahaya verilmiş durumda. Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında yer alan Radja Nainggolan için flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın oyuncunun transferi adına başarılı bir operasyon yürüttüğü ve transferi bitirme noktasına getirdiği aktarıldı.
 
İlk olarak çıkan haberlerde Galatasaray'ın oyuncuyu kiralamak istediği fakat Inter'in satma taraftarı olduğu aktarılırken Todofichajes'in haberine göre Galatasaray, Inter ile kiralık olarak anlaşma zemini sağladı. İtalyan kulübüne oyuncunun kiralanması adına yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir ödeme yapılacağı aktarıldı. Nainggolan'ın Galatasaray'dan ise yıllık 2.5 milyon Euro bir ücret alacağı belirtildi. 
 
32 yaşındaki Belçikalı oyuncu, 2018'in yaz transfer döneminde 38 milyon Euro karşılığında Roma'dan Inter'e transfer olmuştu. Inter'in kadrosunda düşünmediği Nainggolan, geride bıraktığımız sezonu ise Cagliari'de kiralık olarak geçirmişti. 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Radja Nainggolan transfer imza
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