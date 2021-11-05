Galatasaray'a Payet'ten güzel haber

Marsilya'nın yıldız futbolcusu Dimitri Payet Galatasaray maçında sahada olamayacak.

05 Kasım 2021 Cuma - 8:35
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray 'ın da bulunduğu E Grubu'nda Cim Bom, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, diğer maçta da Marsilya ile Lazio 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray liderliğini, Lazio da ikinciliğini sürdürürken, son iki haftaya Marsilya 3., Lokomotiv 4. olarak girdi.
 
Moskova maçında oynayacak
 
25 Kasım'da Galatasaray ile Marsilya İstanbul'da kozlarını paylaşacak ancak Fransız ekibinde yıldız oyuncu Dimit Payet cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Lazio mücadelesine ceza sınırında çıkan ve uzatma anlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu son hafta oynayacakları Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla Kupa 2'de formasına kavuşacak.

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Etiketler: payet galatasaray marsilya
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