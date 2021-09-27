Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi

Perşembe günü Marsilya ile önemli bir maça çıkacak olan Galatasaray'a Boey'den güzel haber geldi.

27 Eylül 2021 Pazartesi - 13:35
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
 
Bu arada Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.
 
Galatasaray, Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Etiketler: boey galatasaray
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