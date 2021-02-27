Galatasaray'a Salih Uçan şoku! İstediği para...

TAYLAN, ARDA, ÖMER ÖRNEĞİ

Emre de bu sezon 11 milyon 350 bin TL alırken önümüzdeki sezon 8 milyon olan yıllık ücreti her sezon 500 bin TL artacak.

AYTAÇ TAMAM, SON KARAR SALİH’İN

İlk sezon için Emre Kılınç’ta olduğu gibi Salih’e imza parası ile birlikte 10 milyon TL ödemeyi onaylayan Galatasaray’ın, yıldız futbolcunun yıllık garanti ücretini de 7.5 milyon TL düzeyine çekmek istediği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Eğer Salih Uçan da imza parası haricinde Galatasaray’dan istediği 10 milyon TL garanti para talebinde indirime giderse yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Aytaç Kara ile anlaşan Galatasaray, Salih ile de el sıkışırsa sezon bitmeden orta sahaya bir yerli oyuncu takviyesi daha yapmış olacak.