Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden 29.9 milyon euro

25 Ağustos 2020 Salı - 8:09
| Son Güncelleme : 25 08 2020 - 8:09
Avrupa futbolunda 2019-20 sezonu önceki gün Bayern Münih ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi
final maçıyla resmen sona erdi. Devler Ligi’ne grup aşamasından itibaren katılan takımların kazandığı paralar da belli oldu.
PSG, 134 milyon Euro ile en çok gelir elde eden takım olurken, Bayern Münih 129.9 milyon Euro ile ikinci, Barcelona
104.4 milyon Euro ile üçüncü oldu. Bu 3 kulübü Manchester City (99.3) ve Atletico Madrid
(95.3) takip etti.