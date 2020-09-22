Galatasaray'a Saracchi'den kötü haber!

22 Eylül 2020 Salı - 16:32
Galatasaray, Saracchi'nin sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı saptandığını açıkladı. Skorer
'in edindiği bilgiye yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.İşte resmi siteden yapılan açıklama;
Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 UEFA Avrupa
Ligi Sezonu Üçüncü Ön Eleme Turu’nda Hajduk Split ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay
Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Başakşehir
FK maçında tam süre alan oyuncuların ile diğer oyuncuların ayrıldığı bölümde ise pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi’nin tedavisine başlanmıştır.
Galatasaray Futbol Takımı, Hajduk Split karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.30’da Florya
Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktörümüz Fatih Terim
’in katılacağı basın toplantısı ise saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar
Medya Merkezi’nde gerçekleşecek.