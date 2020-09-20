Galatasaray'a Seri müjdesi!

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Seri'den müjdeli haber geldi. Yeniden Galatasaray forması giymeye sıcak balan yıldız orta sahanın hocası Scott Parker da Seri'yi takımda düşünmediğini bildirdi.

20 Eylül 2020 Pazar - 13:10
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Henüz bütçesine göre bir ön libero bulamayan Galatasaray'da Jean Michael Seri defteri yeniden açıldı. COVID-19 testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan tecrübeli futbolcunun, bu hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor. Seri hafta içinde, teknik direktör Scott Parker'la da bir görüşme yapacak. Takımda kalıp gitmesi netleşecek. Ancak Parker'ın 29 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediği, hatta bunu Fulham yönetimi ile de paylaştığı ifade edildi. Bu bilgiyi alan sarı-kırmızılı yönetim, İngilizlerle temas kurma kararı aldı.
 
Son olarak Southampton'dan Mario Lemina'yı kiralayan Fulham'ın orta sahasında Andre Zambo Anguissa, Harrison Reed, Kevin McDonald, Tom Cairney ve Stefan Johansen gibi birçok rakibi bulunan Seri'nin de Galatasaray formasını giymeyi çok istediği ifade edildi. Galatasaray, Seri için geçen sezon Fulham'a 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncu da yıllık 2.8 milyon euro kazanmıştı. Ancak pandeminin ardından düşen gelirler nedeniyle bu rakamların ödenmesinin zor olduğu ve Cimbom'un indirim talep edeceği belirtiliyor. (Sabah)
 
 

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