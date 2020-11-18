Galatasaray'a şok! Eksik sayısı 9 oldu

Galatasaray’da kötü olaylar birbiri ardına gelirken, Sivas maçının ilk 11’de yer alan 7 oyuncunun koronavirüs ve sakatlık nedeniyle Kayseri spor maçının kadrosunda yer alamayacak olması, Teknik Direktör Fatih Terim ’in canını sıktı.

Omar’ın Norveç Milli Takımı’nda koronavirüs testinin pozitif çıkması, Babel’in de Hollanda Milli Takımı’ndan semptomlar nedeniyle çıkarılıp, koronavirüse yakalandığının belli olmasına, Luyindama’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’ndaki sakatlığı eklenmişti. Kontrolden dün geçen oyuncunun kasığında orta derece zorlanma bulunduğu ve üç hafta oynayamayacağı ifade edildi.

Nijerya Milli Takımı’nda bulunan Etebo da Sierra Leone ile oynanan karşılaşmanın 36. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı-kırmızılı oyuncunun kesin durumu da dönüşteki muayene sonrasında netlik kazanacak.

Eksik sayısı toplam 9'a çıktı

Bu sakatlığın ardından Galatasaray 'da Milli arada sakatlık ve koronavirüs teşhisi konan futbolcuların sayısı 9 oldu. Sakatlığı bulunan isimlerden Muslera'nın dışında Falcao ve Luyindama'nın yanı sıra Elabdelaoui, Babel, Arda ve ismi açıklanmayan 2 isme koronavirüs teşhisi konmuştu.

Galatasaray için musibetler bununla da bitmedi. Üç günlük iznin ardından önceki gün çalışmaya başlayan takıma test yapıldı, bu kez üç futbolcunun daha koronavise yakalandığı ortaya çıktı. Kulüp açıklamasında, “Milli takım arası sonrası oyuncular, teknik heyetimiz, performans, sağlık , idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Kovid 19 vaka sayımız 5 olmuştur” ifadesi kullanıldı.

Yaşanan bu olayların ardından, “Milli maçlar bizi bozdu. Yapacak bir şey yok. Allah beterinden saklasın. Koronavirüs salgınında nisan ve mayıs ayına döndük” diyerek çevresine dert yandığı ortaya çıktı.

Önce iptal ettiler sonra ‘devam’ dediler

Kayserispor maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray’ın dünkü antrenmanı önce iptal edildi, daha sonra vazgeçildi. Pazartesi günkü çalışma sonrasında, sarı-kırmızılıların dün 17.00’de antrenman yapacağı açıklanmıştı. Ancak arka arkaya gelen pozitif vakalar sonrasında idman yapılmayacağı ifade edildi. Teknik Direktör Fatih Terim ise, “Devam” diyerek, sarı-kırmızılılarda kalan oyuncuların çalışmasını istedi ve idman 17.00’de başladı. Sarı-kırmızılılar hasta, sakat ve milli takımlarda bulunan isimler dışında Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü.

Arda Turan hastanede

Galatasaray Kaptanı Arda Turan , koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını, sarı-kırmızılılarda virüs bulaşan üç futbolcudan birinin kendi olduğunu açıkladı. Arda, instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Dün yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere” ifadelerine yer verdi.

‘G.Saray’da patlama yaşanıyor’

Norveç Milli Takımı Doktoru Asle Kjellsen, Omar Elabdellaoui koronavirüse Türkiye’de yakalandığını düşündüğünü belirtti.

Kjellsen, “Şu anda Galatasaray’da bir vaka patlaması yaşanıyor. Umarım başkalarına da geçirmedi. Şu anda hafif semptomlar gösteriyor. Oslo’daki evinde izolasyonda kalıyor” dedi

Fatih kaleye geçiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayseri maçında zorunlu olarak kadroda revizyona girecek. Deneyimli teknik adamın elinde sınırlı oyuncu kalırken, Kayseri maçında kaleyi Fatih Öztürk koruyacak.

Savunmanın sağında Linnes, merkezinde ise Donk ile Marcao forma giyecek. Sakatlığı nedeniyle Sivas maçında oynamayan Saracchi bu hafta takımdaki yerini alacak. Cim-Bom’da Taylan yine savunmanın önünde forma giyecek.

Feghouli-Emre Akbaba-Emre Kılınç ve Ömer Bayram ise orta dörtlüyü oluşturacak. Yetişmesi durumunda Falcao, o olmazsa Diagne ileri uçta forma giyecek.

Terim’in böylece maç içindeki hamle oyuncu sayısı azalırken, Kayseri maçı öncesi ciddi anlamda kadro zaafiyeti ortaya çıktı.