Galatasaray'a sürpriz orta saha! Jon Gorenc Stankovic atağı

Ön libero bölgesine sert bir oyuncu arayan Galatasaray'ın gündemine Sloven futbolcu Jon Gorenc Stankovic girdi.

31 Ağustos 2021 Salı - 7:21
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Orta sahaya sertlik getirebilecek, box to box bir ön libero arayan Galatasaray her ne kadar Aliou Dieng’le görüşse de sarı kırmızılı kulüpte scout ekibinin sürpriz isimleri de raporlayarak teknik heyete bildirdiği öğrenildi.
 
FATİH TERİM EZELİ RAKİPLERİ ÖRNEK GÖSTERDİ
 
Felipe Melo, Fernando gibi kalitesini ispatlamış bir orta saha arayışına devam eden Fatih Terim’in Kasımpaşa maçında Taylan Antalyalı’nın kritik top kaybı ve ardından kaçan 2 puanla beraber kesin olarak o bölgeye tartışılmayacak oyuncu istediği kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın yönetime Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan bazı örnekler sunduğu ifade edildi.
 
Fenerbahçe’de Luiz Gustavo Beşiktaş’ta ise Atiba, Josef de Souza hatta Mehmet Topal gibi alternatiflerin olması Fatih Terim’i harekete geçirirken, yönetim Dieng dışında Avusturya Ligi’nde oynayan Jon Gorenc Stankovic’i de gündemine aldığı belirtildi.
 
STANKOVİC İÇİN 3 MİLYON EURO
 
Domzale’nin ardından B.Dortmund’un alt yapısında oynayan ve 3 sene Huddersfield deneyiminin ardından Strum Graz’ın yolunu tutan Sloven futbolcu Fatih Terim’in transfer listesine girerken, Burak Elmas’ın Graz cephesine 3 milyon euro’luk teklifte bulunduğu bilgisi geldi.
 
YİNE ROGON DEVREDE
 
3 kez Slovenya Milli Takım forması giyen Gorenc Stankovic’in Rogon menajerlik şirketine bağlı olması dikkatlerden kaçmazken, daha önce Pelkas, Gustavo, Szalai gibi yıldızları Türkiye’ye getiren Rogon’un bu sefer Galatasaray’la masaya oturması bir hayli ilgi çekti.
 
Galatasaray’a gelmeye son derece sıcak bakan 25 yaşındaki orta sahanın gelişmeleri anbean takip ettiği aktarılırken, Burak Elmas’ın 3 milyon euro’yu 3 yıla yayarak transfere nokta koymayı hedeflediği öğrenildi.

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Etiketler: jon Gorenc Stankovic galatasaray
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