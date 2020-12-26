Galatasaray'a Trabzon'da 2 şok birden!

26 Aralık 2020 Cumartesi - 20:05
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzon
spor ile Galatasaray
karşı karşı geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli topsuz alanda bacağından sakatlandı ve değişiklik istedi.
Tedavisi oyun
alanı dışında yapılan futbolcu kendini iyi hissetmeyince Teknik Direktör Fatih Terim
tarafından oyundan alındı.
Taylan Antalyalı haftaya yok!
Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının 13. dakikasında sarı-kırmızılarda Taylan Antalyalı elle oynama sonucu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Taylan Antalyalı gelecek haftaki Antalyaspor
maçında olmayacak.