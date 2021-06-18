Galatasaray'a UEFA'dan büyük müjde! 1 yıl kala Finansa Fair Play...

Galatasaray, UEFA Uzlaşma Anlaşması'nın sona ermesiyle ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre sarı kırmızılılar, Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde belirlenen 3 yıllık anlaşmayı 1 yıl erken bitirerek tüm kısıtlamaları kaldırmış oldu.

18 Haziran 2021 Cuma - 16:45
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Galatasaray , UEFA Uzlaşma Anlaşması'nın sona ermesiyle ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre sarı kırmızılılar, Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde belirlenen 3 yıllık anlaşmayı 1 yıl erken bitirerek tüm kısıtlamaları kaldırmış oldu. 
 
Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamında öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının Şubat ayında başvuruda bulunmuştur. 
 
UEFA'nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması'nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. 
 
Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Sn. Yves Leterme tarafından kulübümüze gönderilen yazıyla beraber kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır. 
 
Bu kararla beraber kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

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Etiketler: Finansa Fair Play Galatasaray UEFA
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