Galatasaray Adası ile ilgili karar çıktı!

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası davasıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar, işletmecinin adadan tahliyesine karar verdi.

18 Mart 2021 Perşembe - 13:31
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Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası davasıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar, işletmecinin adadan tahliyesine karar verdi. 
 
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
 
Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir.
 
Camiamıza hayırlı olsun.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

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Etiketler: Galatasaray Galatasaray Adası mahkeme karar
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