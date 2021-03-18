Galatasaray Adası ile ilgili karar çıktı!

18 Mart 2021 Perşembe - 13:31
Galatasaray Kulübü, Galatasaray
Adası davasıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar, işletmecinin adadan tahliyesine karar verdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir.
Camiamıza hayırlı olsun.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.