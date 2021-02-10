Galatasaray - Alanyaspor

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 41' Alanyaspor Türk Telekom Stadı’nda farkı 2'ye çıkardı. Davidson ile hızlı hücum geliştiren konuk ekip, rakibini 3'e 3 yakaladı. Davidson sağdan gelen Salih Uçan'a pasını attı. Salih'in yerden sert şutu filelerle buluştu.

33' Alanyaspor bir kez daha Babacar ile geldi. Sol kanattan içeri giren golcü oyuncu ayak içiyle vuruşunu yaptı, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

32' Galatasaray Yedlin ile hızlı atak geliştirdi. ABD 'li sağ bekin yerden verdiği pası kaleye gönderen Mostafa topu yandan dışarıya attı.

GOL | 30' Alanyaspor öne geçti. Hava topunda Donk'tan kurtulan Babacar, Marcao ile bire bir kaldı. Brezilyalı stoperden sıyrılan Babacar, net bir gol vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Galatasaraylı oyuncular Babacar'ın Donk'a faul yaptığını iddia etti ve Abdulkadir Bitigen’e itiraz etti. VAR incelemesinin ardından karar değişmedi, Akdeniz ekibi deplasmanda öne geçti.

29' Efecan'ın ara pasına hareketlenen Davidson, ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Muslera, harika bir kurtarış yaparken pozisyonun sona ermesiyle yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

24' Akdeniz ekibinde organize bir atakla Galatasaray kalesine geldi. Ceza sahasında topla buluşan Davidson'un pasına arka direkte Efecan hareketlendi. Milli oyuncu boş durumdaki Salih'i gördü. Salih'in yaptığı vuruş direkten döndü ve konuk ekip öne geçme fırsatını kaçırdı.

21' Alanyaspor sol kanattan Moubandje ile geldi. İsviçreli oyuncunun ortasında araya giren Donk tehlikeyi önledi.

13' Emre Kılıç orta sahadan serbest vuruş kullandı. Mohamed'in yükseldiği top Alanyaspor defansından sekti. Onyekuru'nun gelişine yaptığı şut farklı şekilde auta çıktı.

11' Galatasaray hızlı çıktı. Belhanda'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Babel, bekletmeden ortasını yaptı, top yine Marafona'da kaldı.

8' Marcao'nun pasında topla buluşan Emre Taşdemir, sol kanattan orta yapma şansı buldu ancak Emre'nin ortasını Marafona almayı başardı.

3' Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Yedlin, sağ kanattan çizgiye kadar indi ve ortasını açtı. Araya giren Alanyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.