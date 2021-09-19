Galatasaray - Alanyaspor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın ilk 11'inde sürpriz yok.

19 Eylül 2021 Pazar - 14:54 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 16:06
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4'TEHLİKE! Emre Akbaba ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale önün çıkardı, savunmada Luyindama topa son anda ayak koydu.
 
2'BİR ŞUT! Van Aanholt uzaktan sert vurdu, top auta gitti.
 
1' Maç başladı...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor...
 
Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.
 
İki takımın eksikleri
 
Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, müsabakada sahadaki yerini alamayacak.
 
Aytemiz Alanyaspor'da ise zorlu mücadele öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
 
GALATASARAY'IN 11'İ 
 
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

ALANYASPOR'UN 11'İ
 
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadı
 
Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.
 
Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.
 
Son 9 resmi maçında yenilmedi
 
Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
 
Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.
 
Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
 
Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
 
11. kez karşı karşıya
 
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek.
 
İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.
 
Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.
 
İstanbul'daki maçlar
 
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor.
 
Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.
 
İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 3 gol atabildi.

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Etiketler: galatasaray alanyaspor
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