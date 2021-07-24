Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon Romanya’da Universitatea Craiova forması giyen Cicaldau’nun sözleşme detaylarını Galatasaray KAP'a bildirdi.

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 23:07
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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
 
Sarı kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından ‘Hoş geldin’ mesajıyla bir video paylaşıldı ve 24 yaşındaki Rumen orta sahanın transferi duyuruldu.
 
MALİYETİNİ KAP'A BİLDİRDİ
 
Geçen sezon Romanya’da Universitatea Craiova forması giyen Cicaldau’nun sözleşme detaylarını Galatasaray KAP'a bildirdi. Buna göre Galatasaray bonservis için 6.5 milyon euro ödeyecek. 5 yıllık sözleşme imzalanan Cicaldau’nun serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır" denildi.

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