Galatasaray anlaşmayı duyurdu! 2 yıllık sözleşme

Galatasaray, 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA 15 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:25
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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a  gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada,   "Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır.  Yapılan anlaşma gereği şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon lira  tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir." denildi.
 
Geride kalan sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 33 yaşındaki kaleci, Süper  Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'da da forma giymişti. Fatih Öztürk, Akhisarspor  formasıyla Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.
 
Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin Liv  Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi.

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