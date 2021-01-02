Galatasaray-Antalyaspor Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

GS-ANTALYA

Üst üste aldığı başarılı sonuçlar ve rakiplerinin puan kayıpları sonrası Süper Lig'in zirvesine yerleşen Galatasaray'da Omar Elabdellaoui şoku yaşanıyor!Norveçli futbolcunun çocuklarını eğlendirmek için yaktığı hava fişeklerin gözünde patlaması ve yaralanması, sadece sarı kırmızılı oyuncuları değil tüm futbol camiasını derinden etkiledi.Elabdellaoui dışında Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli sakat. Taylan Antalyalı cezalı.TD Fatih Terim'in Etebo ve Taylan'ın yokluğunda Ryan Donk'u defansif orta saha bölgesine çekmesi bekleniyor.Radamel Falcao iyileşti, Mbaye Diagne de döndü ama Trabzon deplasmanında gerçek bir "9 numara" gibi oynayan Oğulcan Çağlayan aynen devam edecektir.

Ersun Yanal sonrası biraz kıpırdanan ve puan tablosunda orta sıralara doğru tırmanan Antalyaspor, Hatayspor'dan 6 yiyerek herkesi şaşırttı.Yanal'ın 3-0 sonrası, dakikalar henüz 28'i gösterirken 3 oyuncu değiştirmesi de sezonun unutulmaz anları arasında şimdiden yerini aldı...Akdeniz ekibinin İstanbul kafilesinde Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Armel Drole, Serdar Gürler, Ali Eren İyican, Adis Jahovic ve Sidney Sam yer almadı. Tam 7 eksik var!Kalede Ruud Boffin yerine Ferhat Kaplan görürsek şaşırmayalım. Orta alanda komuta yine Nuri Şahin'de olacaktır. Hücumun en ilerisinde de Dever Orgill devam eder.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligde oynadığı son 4 maçın 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ü hem "2.5 ÜST" bitti, hem de "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- Antalyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 maçın sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 6 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!%55'lik kesim lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekibin evinde hata yapmasını beklemiyor...%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.