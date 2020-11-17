Galatasaray antrenmanında Falcao detayı

17 Kasım 2020 Salı - 9:03
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda genel kuvvet çalışması uygulandığı belirtildi.
Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı aktarıldı.
Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Demokratik Kongolu oyuncu Christian Luyindama'nın sağlık
durumunun ise yarın İstanbul
'a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hes
Kablo Kayserispor
müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.