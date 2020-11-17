Galatasaray antrenmanında Falcao detayı

Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

17 Kasım 2020 Salı - 9:03
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda genel kuvvet çalışması uygulandığı belirtildi.
 
Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı aktarıldı.
 
Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Demokratik Kongolu oyuncu Christian Luyindama'nın sağlık durumunun ise yarın İstanbul'a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.
 
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
 

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Etiketler: falcao galatasaray
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