Galatasaray antrenmanında korkutan kaza! Hastaneye kaldırıldılar!

11 Nisan 2021 Pazar - 14:07
Süper Lig'in 35'inci haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray
, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Sarı-kırmızılıların idmanında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Çalışma sırasında Falcao ile Kerem kafa kafaya çarpıştı. Yere yığılan iki futbolcuya sağlık
ekibi hemen müdahale etti. Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ayrıca dün akşam sakatlanan DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, ödem ve kanama tespit edildi.