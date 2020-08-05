Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmeyi başkanla birlikte imzalayan Arda Turan, boş mukaveleye imza attı. Sarı kırmızılı kulüpte 66 numaralı formayı giyecek olan 33 yaşındaki futbolcunun alacağı ücreti Galatasaray Kulübü belirleyecek.

ARDA'NIN FORMA NUMARASI 66 OLDU

Galatasaray ile anlaşmaya varan Arda Turan, Sarı-kırmızılı kulüpte 66 numaralı formayı giyecek. Galatasaray'ın Arda Turan transferini resmi olarak da duyurması bekleniyor.

BAŞKAN CENGİZ'İ ZİYARET

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve uzun süredir adı eski takımı Galatasaray ile anılan Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu’nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya geldi. Yıldız futbolcu daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz’i evinde ziyarete gitti.

Süper Lig’in 2020-2021 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen sarı kırmızılı kulüpte, Arda Turan hareketliliği yaşanıyor. Devre arasında adı sarı kırmızılı takımla anılan ve teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediğini dile getirdiği 33 yaşındaki futbolcu, başkan Cengiz ve yönetim kurulunun reddetmesiyle formayı giyememişti.

TERİM'İN ISRARI

Sezonun sonra ermesiyle birlikte Barcelona ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu, yeniden Galatasaray’ın gündemine gelirken, teknik direktör Fatih Terim de Arda ısrarını sürdürdü. Yönetim ile bugün Türk Telekom Stadı’nda bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan, sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Cengiz’i evinde ziyarete gitti.

Yıldız futbolcunun kısa bir zaman içerisinde Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.