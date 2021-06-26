Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için prensip anlaşmasına vardı!

Galatasaray, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensip anlaşması sağladı.

26 Haziran 2021 Cumartesi - 21:20
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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Ankara Keçiörengücü'nün başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da. Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, oyuncunun transferi için Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
 
Barış için Trabzonspor'un da devreye girdiğini belirten Tahiroğlu, 61 Saat'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardık. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir hafta önce beni aradı ama bu süre zarfında herhangi bir geri dönüş olmadı. Ben de Oflu ve fanatik bir Trabzonsporluyum." dedi.
 
Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş'ın da oyuncuyla çok ilgilendiğini belirten Tahiroğlu, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas dahil yöneticiler kulübümüze gelip gitti ve belli şartlar üzerinde anlaşma sağladık. Aslında ilk önce Beşiktaş çok ilgilendi. Rizespor da aradı. Ancak pazartesi günü Galatasaray ile resmi anlaşma imzalayacağız." diye konuştu.
 
Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’yı bulunduran Lille ile de anılan Barış Alper, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü ile ligde 34 maçın tamamında forma giydi. Başarılı sol kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Barış Alper Yılmaz, Türkiye Kupası'nda da 2 kez forma giydi.
 
ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA OYNUYOR
 
Sergilediği başarılı performans sayesinde Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'na çağırılan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan ve 4-1 kaybedilen müsabakada sonradan oyuna girerek ay-yıldızlılardaki ilk golünü attı.

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