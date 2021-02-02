Galatasaray - Başakşehir (CANLI ANLATIM)



66' KRİTİK MÜDAHALE: Başakşehir atağında Gulbrandsen ceza sahası içindeki Giuliano'ya harika bir ara pas gönderdi, Galatasaray savunmasında Marcao iyi bir hamleyle rakibine şut şansı tanımadı.

65' Ryan Donk hem yaptığı asist hem attığı gol ile şu ana dek maçın yıldızı.



63' GOL! Donk attı, Galatasaray 2-0 önde! Sağ kanattan kullanılan Galatasaray köşe atışında Belhanda'nın ortasına çok iyi yükselen Ryan Donk sert bir kafa vuruşuyla topu filelere yolladı ve farkı ikiye çıkardı.