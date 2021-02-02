Galatasaray - Başakşehir (CANLI ANLATIM)

02 Şubat 2021 Salı - 18:46
| Son Güncelleme : 02 02 2021 - 20:30
66' KRİTİK MÜDAHALE: Başakşehir atağında Gulbrandsen ceza sahası içindeki Giuliano'ya harika bir ara pas gönderdi, Galatasaray
savunmasında Marcao iyi bir hamleyle rakibine şut şansı tanımadı.
65' Ryan Donk hem yaptığı asist hem attığı gol ile şu ana dek maçın yıldızı.
63' GOL! Donk attı, Galatasaray 2-0 önde! Sağ kanattan kullanılan Galatasaray köşe atışında Belhanda'nın ortasına çok iyi yükselen Ryan Donk sert bir kafa vuruşuyla topu filelere yolladı ve farkı ikiye çıkardı.
62' Maçın temposu ikinci devrede artmış durumda.
59' Galatasaray'da Taylan Antalyalı bir sakatlık geçirdi. Tedavisinin ardından oyuna devam edebilecek durumda görünüyor.
56' BÜYÜK FIRSAT
: Ani gelişen Başakşehir atağında Gulbrandsen soldan ceza sahasına girdi, topu sağına çekip önünü açtı ama plasesi yandan auta gitti.
54' GOLE YAKLAŞTI: Sağ kanattan kullanılan Galatasaray köşe atışında Mostafa Mohamed topa iyi yükseldi ama kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı.
53' Donk'un pasında Linnes sağdan ceza sahasına girip ortasını yapmak istedi, Başakşehir savunmasına takıldı.
52' Azubuike uzun pasta Crivelli'yi savunma arkasına sarkıtmak istedi ama Galatasaray kalecisi Muslera zamanında çıkarak topun kontrolünü sağladı.
51' Başakşehir atağında Enzo Crivelli ceza sahası içi sol çaprazdan yarım vole ile şansını denedi, top farklı şekilde auta gitti.
48' Başakşehir ikinci yarıda eşitlik sayısı için yükleniyor. Konuk ekip kalabalık hücum etmeye başladı.
45' Galatasaray'da Younes Belhanda, Arda Turan
'ın yerine oyunda.
45' Galatasaray'da yeni transfer Mostafa Mohamed, Etebo'nun yerine oyunda.
46' İkinci yarı başladı...
45' İLK YARI SONA ERDİ... GALATASARAY 1 BAŞAKŞEHİR 0
45' Henry Onyekuru, Galatasaray'a döndükten sonraki ikinci maçında üçüncü golünü attı.
44' GOL! Onyekuru attı, Galatasaray 1-0 önde! Ryan Donk'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği müthiş ortada iyi pozisyon alan Onyekuru kafayı vurdu, topu ağlara gönderdi, takımını üstünlüğe taşıdı.
43' Bu sezon dördüncü sarı kartını gören Deniz Türüç, Başakşehir'in Karagümrük'le yapacağı maçta formasından uzak kalacak.
42' Başakşehir'de Deniz Türüç, Taylan Antalyalı'ya yaptığı tehlikeli müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
41' Galatasaray'ın soldan geliştirdiği atakta Saracchi ceza sahasına kadar girdi, ortasını yaptı, Başakşehir savunmasında Hasan
Ali riske girmeyerek topu dışarıya attı.
40' Başakşehir'de Enzo Crivelli, Etebo'yla girdiği hava topu mücadelesinde dirseğini kullanınca sarı kartı gördü.
38' Arda Turan'ın soldan ceza sahasına doğru gönderdiği ortada hızlı giden top Linnes yetişemeden auta çıktı.
36' Başakşehir forması giyen Giuliano, Süper Lig kariyerinde ilk kez bu maçta penaltı kaçırdı (5/6).
34' Deniz'in kullandığı köşe atışında Leo Duarte'nin kafa vuruşunu kaleci Muslera kontrol etti.
33' Başakşehir atağında Deniz Türüç sol dip çizgiden ortasını yaptı, Galatasaray savunmasında Donk tehlikeyi engelledi.
29' Galatasaray yeniden oyundaki üstünlüğü eline aldı. Sarı-kırmızılı ekip oyunu rakip yarı sahaya yığmış durumda.
26' Arda Turan'ın soldan ceza sahasına yerden gönderdiği topta Mahmut Tekdemir iyi bir zamanlama ile araya girdi ve Galatasaray'a pozisyon şansı tanımadı.
24' Başakşehir bu bölümde daha açık bir futbol oynamaya başladı.
21' PENALTI KAÇTI! Giuliano'nun kullandığı penaltı atışında soluna uzanan Fernando Muslera topu yakalayarak gole izin vermedi! Skor hâlâ 0-0.
20' Galatasaray'da Marcao, VAR incelemesiyle verilen penaltının ardından sarı kart gördü.
18' Başakşehir atağında Epureanu, Marcao ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından rakip ceza sahası içinde yerde kaldı, konuk ekip oyuncuları penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.
15' MUSLERA KURTARDI: Başakşehir etkili geldi. Gulbrandsen'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şutu Muslera iyi bir refleksle üstten auta çeldi.
12' Oyun Başakşehir yarı sahasında oynanıyor. Galatasaray özellikle sol kanadı etkili kullanma çabasında.
7' Başakşehir geride kompakt bir yapı ile sarı-kırmızılı takıma alan vermemeye çalışıyor.
5' İlk bölümde Galatasaray'ın oyunda üstünlüğü söz konusu.
1' Ve maç başladı...
Süper Lig'de 23. hafta maçında günün en dikkat çeken müsabakası Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanıyor. Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci ile yollarını ayıran Başakşehir teknik direktör Okan Burak ile de yollarını ayırdı. Okan Buruk
'tan boşalan koltuğu Aykut Kocaman
getirilmişti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Etebo, Taylan, Onyekuru, Emre Kılınç, Arda, Babel
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli