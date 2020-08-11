Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması: Takımda kalacak!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, forma göğüs sponsoru Sixt ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.

11 Ağustos 2020 Salı - 15:30
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Mustafa Cengiz, "Lemina sağ olsun bize hizmet verdi. Yeni sezonda teknik ekibimizin planları içinde yok bildiğim kadarıyla. Seri için düşünüyoruz. Falcao da devam edecek öyle görünüyor. İndirim yaptı maaşında.
 
"ARDA'YA EN DÜŞÜK MAAŞI VERDİK"
 
Arda Turan olayında devre arasında bana resmi olarak bir başvuru gelmedi. Bu transfer döneminde de hocamız bizden Arda'yı resmi olarak istedi. Arda da sağ olsun 'boş mukaveleye imza atarım' dedi. Biz de en düşük maaşı verdik" ifadelerini kullandı.
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Falcao Mustafa Cengiz
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