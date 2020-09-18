Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

18 Eylül 2020 Cuma - 15:46
Alanyaspor, Avrupa Ligi'nde Play-off Turu'na çıkması halinde Mura-PSV maçının galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş ise Rio
Ave'yi elemesi durumunda UEFA
Avrupa Ligi playoff turunda Milan
-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Öte yandan Galatasaray, Hajduk Split'i saf dışı bırakması halinde Willem-Rangers mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Maçlar 1 Ekim Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak ve eşleşmelerin galipleri UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselecek.