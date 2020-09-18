Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor’un muhtemel rakipleri belli oldu.

18 Eylül 2020 Cuma - 15:46
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UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor’un muhtemel rakipleri belli oldu.
 
Alanyaspor, Avrupa Ligi'nde Play-off Turu'na çıkması halinde Mura-PSV maçının galibiyle karşılaşacak.
 
Beşiktaş ise Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
 
Öte yandan Galatasaray, Hajduk Split'i saf dışı bırakması halinde Willem-Rangers mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak.
 
MAÇLAR NE ZAMAN?
Maçlar 1 Ekim Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak ve eşleşmelerin galipleri UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselecek.
 
 

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Etiketler: Galatasaray Beşiktaş Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi rakip
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