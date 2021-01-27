Galatasaray bütün transferlerini 396 bin euro'yla halledecek!

Galatasaray'da gözler transfere bakarken, Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu'nun belirlediği harcama limitleri, birçok takım gibi sarı-kırmızılıların da elini kolunu bağladı.

Galatasaray'ın elinde 396 bin euroluk bir limit kaldı. Bu nedenle Aslan, takviyesini düşündüğü isimler için ya bu kadar bir bedel harcayabilecek ya da bazı oyuncuları satıp ya da kiralayarak harcama limitlerinden kendisine yer açacak.