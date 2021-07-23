Galatasaray, Cicaldau'yu resmen duyurdu!

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde bulunan Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

23 Temmuz 2021 Cuma - 19:26
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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cidaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.
 
Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinden çıkan Cicaldau, 2018'de Universitatea Craiova'ya 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giydi ve 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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