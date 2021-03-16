Galatasaray'da 14 kupa kaldırdı! Muslera ile yeni kontrat imzalandı

Galatasaray, A Takımı Kaptanı Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzadı. İmza töreni Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASI

YUSUF GÜNAY'IN AÇIKLAMALARI

Fernando Muslera sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilecek bir isim. Galatasaray'ın efsanesi olmuştur ve umarım uzun yıllar daha devam eder.

FERNANDO MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

Bazen bir konuşma için hazırlık yaparsınız, ancak sayın yöneticilerimizin açıklamalarından sonra sözlerimde değişiklik yapmam gerektiğini hissediyorum. Galatasaray'da 10. senem ve 3 sene daha burada kalacağım. Zamanında doğru karar verdiğimi bir kez daha anlayabiliyorum. Birçok isimle çalıştım ve hepsi bana çok şey kattı. Uruguay 'dan 15 bin kilometre uzakta yaşıyorum ama ikinci evimde gibiyim. Doğru karar verdiğimi bir kez daha anlamış oldum.

Galatasaray ikinci ailem, bana çok şey kattı. İnsanlık anlamında, kariyer anlamında burada büyüdüm. Çocuklarım burada doğdu, ikisi de Türk sayılır. Ailemle birlikte ne kadar doğru bir karar aldığımızı hissetim. Bu güzel camiaya 3 yıl daha hizmet edeceğim için mutluyum.

Teşekkür etmek istediğim insanlar var. Yönetime teşekkür ederim. Fatih Hoca'ya çok teşekkür ederim, bana güvendi, beraber başarılar yakaladık. Birçok futbolcuyla oynadım, hepsine teşekkür ederim. Personelimize teşekkür ederim. Mert'e teşekkür ederim, Şükrü'ye teşekkür ederim. Enteresan duygular da yaşıyorum. Selçuk, Hakan Balta , Necati takım arkadaşlarımdı ama şimdi farklı görevdeler. Umarım yine hep beraber başarılar yakalarız. Aklıma gelmeyen isimler varsa, onlardan özür dilerim.

Farklı yerlerden teklifler vardı, başka şeyler de olabilirdi ama benim aklımda Galatasaray'da kalmak vardı. Aklımda en ufak bir soru işareti yoktu. 3 sene daha evimde kalacağım. Her şey için teşekkür ederim.