Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası!

16 Aralık 2020 Çarşamba - 16:40
Galatasaray, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık
, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park
ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah
(16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.