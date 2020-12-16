Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası!

Galatasaray, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba - 16:40
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Galatasaray, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
 
Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. 
 
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

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Etiketler: Galatasaray koronavirüs vaka
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