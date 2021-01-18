Galatasaray'da 2 sakatlık birden

Galatasaray'da Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın sakatlıkları teknik heyetin canını sıktı.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 15:17
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Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Oğulcan Çağlayan'ın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilirken Şener Özbayraklı’nın karşılaşma sonrası yapılan MR tetkiklerinin ardından ol üst arka adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
 
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
 
"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 20. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Beşiktaş ile oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
 
Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması ile dayanıklılığa yönelik oyun gerçekleştirdi.
 
Emre Taşdemir, tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.
 
Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı’nın karşılaşma sonrası yapılan MR tetkiklerinin ardından hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan’ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilmiş, her iki oyuncumuzun da tedavisine başlanmıştır.
 
Galatasaray Futbol Takımı, Denizlispor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 13.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek."

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Etiketler: Şener Özbayraklı Oğulcan Çağlayan Galatasaray
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