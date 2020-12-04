Galatasaray'da 3 futbolcu için girişimlere başlandı

Galatasaray'da özellikle yabancı futbolcu transferleriyle ilgili çıkan haberler yönetimi rahatsız etti.

Sarı-kırmızılı kurmaylar, bir menajerin sürekli gündeme gelerek taraftarlarda beklenti yarattığına ve yönetim üzerinde baskı oluşturduğuna inanıyor. Özellikle Henry Onyekuru isminin sürekli dillendirilmesinden büyük rahatsızlık duyuluyor.

Nijeryalı oyuncunun Covid-19 indirimi nedeniyle sorun çıkaran isimlerden olması nedeniyle yönetim tarafından geri dönüşüne sıcak bakılmıyor.

ÖNCELİK GENÇ YERLİLERE

Edinilen bilgilere göre Cimbom , devre arasında az ama öz transfer yapacak.

Teknik heyet ve 'scout' ekibinin belirlediği isimlere yönelecek Galatasaray , 'nokta atışı' isimler alacak. Buradaki parola ise 'menajer değil kulüp kazansın' olacak. Yönetim, transfer harcamalarını ise disiplinde tutmaya devam edecek.

Geleceğe yatırım olarak düşünülen yerli isimlerden bazıları da belli: Ali Akman (Bursaspor), Mehmet Özcan (Eskişehirspor) ve Fatih Kurucuk (Karagümrük). Bu oyunculara öncelik verilecek.